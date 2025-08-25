ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಣಿದ ಕೆಐಒಸಿಎಲ್‌

ದೇವದಾರಿ ಗಣಿ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶತಪ್ರಯತ್ನ, ಸಿಇಸಿ ಶಿಫಾರಸು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:19 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:19 IST
ಕುದುರೆಮುಖದಲ್ಲಿನ ಅರಣ್ಯ ನಾಶವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಕೆಐಒಸಿಎಲ್‌ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ
ಶ್ರೀಶೈಲ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಮುಖಂಡ ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ 
Bellary

