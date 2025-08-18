ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari
ADVERTISEMENT

ಬಳ್ಳಾರಿ | ‘ಚಾಲಕರ ಸೇವೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ್ದು’: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್

ಅಪಘಾತ, ಅಪರಾಧ ರಹಿತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 9 ಚಾಲಕರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:51 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Driverprogram

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT