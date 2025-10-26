ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ

ಮಳೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅಪಾರ ಫಸಲು ನಷ್ಟ: ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:17 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:17 IST
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯ ಮದಲಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ರಾಶಿಗೆ ನೀರು ಹೊಕ್ಕು ಹಾಳಾಗಿದೆ
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯ ರೈತ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಗುರುಬಸವರಾಜ ಅವರ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಫಸಲು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದಿದೆ
Bellary

