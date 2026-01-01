<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕೇಕ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ನೂತನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈಚೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ತಮಗಿಷ್ಟದ ಕೇಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜನ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನರೇ ಹಚ್ಚಾಗಿದ್ದದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೇಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೇಕರಿ ಮಾಲೀಕರು.</p>.<p><strong>ಮದ್ಯ ಮಧ್ಯಮ:</strong> ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಕೇಕ್ ಜತೆಗೆ ಮದ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಷ್ಟೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. </p>.<p>2024ರ ಡಿ. 31ರಂದು 1,27,898 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮದ್ಯ (ಐಎಂಎಲ್) ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ 1,28,771 ಮದ್ಯ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ 873 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. </p>.<p>2024ರ ಡಿ. 31ರಂದು 47,601 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಯರ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅದು 50,612 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಏರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಏನೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>