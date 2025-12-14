ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari
ADVERTISEMENT

ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲಿಲ್ಲ

ಸಂಸದ ತುಕಾರಾಂ ಅವರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದಿಂದ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗ
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:33 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ballari railway station 
ballari railway station 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ರೈಲುಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆನ್ನುಹತ್ತುತ್ತೇನೆ
ಇ. ತುಕಾರಾಂ ಬಳ್ಳಾರಿ–ವಿಜಯನಗರ ಸಂಸದ 
BellaryRail

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT