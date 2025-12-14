ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಫೋಟೊ: ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಜಾಗ ಬಿಡಲು ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ರಾಹುಲ್; Video

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:36 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:36 IST
ರಾಹುಲ್‌, ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಜೆರ್ಸಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಇರುವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ರೇವಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.
