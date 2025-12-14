GOAT Tour: ಇಂದು ಮುಂಬೈ, ನಾಳೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ; ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ

<p>ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕದ ಮಿನುಗು ತಾರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ 'ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 'GOAT Tour of India' ಪ್ರವಾಸದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಮುಂಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೊದಲ ದಿನ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 13) ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದವರೇ ಆದ ರೊಡ್ರಿಗೊ ಡಿ ಪೌಲ್ ಹಾಗೂ ಉರುಗ್ವೆಯ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಸೂರೆಜ್ ಅವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹ 7,080 ಹಾಗೂ ₹ 4,720 ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಕರಿಯಾಗಿವೆ.</p>.ಮೆಸ್ಸಿ ಭೇಟಿ ನೀರಾಕರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ: ಕಾರಣವೇನು?.ದಿಗ್ಗಜರ ಸಮಾಗಮ: ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್, ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್!.<div><div class="bigfact-title">ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ</div><div class="bigfact-description">'GOAT Tour of India' ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್, Waves OTT appನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಆಗಲಿವೆ. ಡಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲೂ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</div></div>.<p><strong><ins>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ</ins></strong></p><p><strong><ins>ಮುಂಬೈ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 14</ins></strong></p><ul><li><p><strong>ಪ್ಯಾಡೆಲ್ ಕಪ್</strong>: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸಿಸಿಐ) ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಪಾಳ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p></li><li><p><strong>ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ: </strong>ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಸೌಹಾರ್ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p></li><li><p><strong>ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ: </strong>ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚಾರಿಟಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಆ ಟೂರ್ನಿಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳ ಹರಾಜು ಮತ್ತು ಲೂಯಿಸ್ ಸೂರೆಜ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p></li></ul>.ಕೋಲ್ಕತ್ತ | ಮೆಸ್ಸಿ ನೋಡಲು ಸಿಗದ ಅವಕಾಶ; ಅಭಿಮಾನ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?.GOAT: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಮುಂಬೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ.<p><strong><ins>ನವದೆಹಲಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 15</ins></strong></p><ul><li><p>ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p></li><li><p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ಕ್ಕೆ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>