ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari
ADVERTISEMENT

ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ ರೈತನ 3 ಎಕರೆ ಬೆಳೆ ನಾಶ: ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ರೈತರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:26 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕರೂರು ಮಾಧವ ರೆಡ್ಡಿ
ಕರೂರು ಮಾಧವ ರೆಡ್ಡಿ
ಕುರುಗೋಡಿನ ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಊರಿನ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈತ ಮುಖಂಡರು. 
ಕುರುಗೋಡಿನ ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಊರಿನ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈತ ಮುಖಂಡರು. 
ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವ ರೈತನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲೇಬೇಕು. 10ರಂದು ಸಭೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕು. ನೊಂದ ರೈತನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲೇ ಬೇಕು.
ಮಾಧವ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ–ಹಸಿರುಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Bellary

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT