ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್‌

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಗಡಿಗಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ (ರಾಯಲ್) ವೃತ್ತದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ವರೆಗಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬುಧವಾರದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ರಾಯಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಸಂಚಾರ ಸಂಕಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ 20 ದಿನಗಳಾದರೂ ಬೇಕಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸದ್ಯ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗವಿಯಪ್ಪ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗೊಂಡಿದೆ. ಅತ್ತ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಬಳಿ, ಇತ್ತ ರಾಯಲ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>