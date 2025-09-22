ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬಳ್ಳಾರಿ | ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್‌: ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಮಿತಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಾಲ್ವರ ತಂಡ ರಚನೆ
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:18 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:18 IST
ಉಮಾದೇವಿ 
