ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಯಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯದವರೆಗೆ ಜಾಗೃತಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ

ನಿರ್ಮಲ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಭಿಯಾನ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:00 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:00 IST
ನದಿಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಲು ಸರ್ವರೂ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು
ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಮಾಲಿಪಾಟೀ ನಿರ್ಮಲ ಅಭಿಯಾನದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ
River

