ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ: ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ನಿಲುಕುವುದೇ?

ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:19 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:19 IST
ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಧರಿಸಿ ರೈತರು ಮುಂದಡಿ ಇಡಬೇಕು. ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಒಳಿತು
ಸೋಮಸುಂದರ್‌ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು. ಜಲಾಶಯದ ಎರಡೂ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಹರಣ ಸಲ್ಲದು. ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ
ಮಾಧವ ರೆಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ– ಹಸಿರುಸೇನೆ
