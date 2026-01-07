ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಹೊಸ ನಿಯಮ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ: ಡಾ.ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್‌

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ನಿಯಮ । ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸದ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 2:56 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 2:56 IST
ನೂತನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೂನ್ಯತೆ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್‌ ಡಿಸಿಪಿ ಜಿ.ಕೆ. ಮಿಥುನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಪೂರ್ವ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತ ಬಿ.ರಮೇಶ್‌ ವಿವಿಧ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು
Devanahalli

