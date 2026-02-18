ಆನೇಕಲ್| ಇಂಡ್ಲವಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ: ಬಸವನಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ

<p><strong>ಆನೇಕಲ್: </strong>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಡ್ಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೈ ಭೀಮ್ ಯುವಕರ ಬಳಗ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಇಂಡ್ಲವಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವನಪುರ ತಂಡ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ₹20ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಹೊಸಹಳ್ಳಿ ತಂಡವು ರನ್ನರ್ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ₹10ಸಾವಿರ ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೈಭೀಮ್ ಯುವಕರ ಬಳಗದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಗದ ಸಂತೋಷ್, ಕೇಶವ, ಶಿವರಾಜು, ಸತೀಶ್, ಮೋಹನ್, ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ರಾಹುಲ್, ಸಂದೀಪ್, ದರ್ಶನ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅಜಿತ್, ಸುನೀಲ್, ಶಶಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>