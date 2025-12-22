ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಆನೇಕಲ್ | ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ: 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನ ಜಖಂ

ಬೈಕ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ, ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು; ಭಯದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯೂದಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:59 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:59 IST
ಲಾರಿ ಬೆನ್ನತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು
ಚಂದಾಪುರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಗೂಸ
ಅಪಘಾತದಿಂದ ಜಖಂಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರು
Bengaluru Rural

