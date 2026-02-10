T20 World Cup: ಡಚ್ಚರ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ‘ಬಾಸ್‌’ ಮಿಂಚು; ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದ ಆಸೆ ಜೀವಂತ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಬಾಸ್ ಡಿ ಲೀಡೆ (20ಕ್ಕೆ2 ಮತ್ತು ಔಟಾಗದೇ 72) ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ‘ಎ’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೇರುವ ಅವಕಾಶ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಡಚ್ಚರ ಪಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಿತು. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 156 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಇನ್ನೂ 12 ಎಸೆತಗಳಿರುವಂತೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 157 ರನ್ ಹೊಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಲ ಈ ತಂಡ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದು, ಲಯ ಕಾಣಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಜಾನ್ ಫ್ರಿಲಿಂಕ್ (30) ಮತ್ತು ಯಾನ್ ನಿಕೊಲ್ ಲೋಫ್ಟಿ–ಏಟನ್ (42) ಅವರು ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 60 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ಅಂಶವೆನಿಸಿತು.</p>.<p>ಬಾಸ್ ಡಿ ಲೀಡೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ್ ಆ್ಯಕರಮನ್ (32, 28ಎ) ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 70 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದರು. ಲೀಡೆ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ, ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿದ್ದ 72 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗದೇ ಉಳಿದರು. ನಾಯಕ ಸ್ಕಾಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು.</p>.<h3><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು:</strong> </h3><p><strong>ನಮೀಬಿಯಾ:</strong> 20 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೆ 156 (ಜಾನ್ ಫ್ರಿಲಿಂಕ್ 30, ಯಾನ್ ನಿಕೊಲ್ ಲೋಫ್ಟಿ–ಏಟನ್ 42; ಲೋಗನ್ ವ್ಯಾನ್ ಬೀಕ್ 13ಕ್ಕೆ2, ಬಾಸ್ ಡಿ ಲೀಡೆ 13ಕ್ಕೆ2)</p><p><strong>ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್:</strong> 18 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕೆ 159 (ಮೈಕೆಲ್ ಲೆವಿಟ್ 28, ಬಾಸ್ ಡಿ ಲೀಡೆ ಔಟಾಗದೇ 72, ಕಾಲಿನ್ ಆ್ಯಕರ್ಮನ್ 32).</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>