ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಹಾಕಿ: ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಎದುರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶುಭಾರಂಭದ ವಿಶ್ವಾಸ

<p><strong>ರೂರ್ಕೆಲಾ:</strong> ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡ 2025ರ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಋತುವಿನ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಪ್ರಬಲ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಆತಿಥೇಯರು ಮರುದಿನ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮರುಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು, ಭಾನುವಾರ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಹದವಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು, ಪ್ರಬಲ ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ಈ ಬಾರಿಯ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ– ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿವೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 11 ಅಂಕಗಳೊಡನೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಒಂದನ್ನು ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಸಹ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 10 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಒಂದನ್ನು ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ.</p>.<p>ಇತಿಹಾಸ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಈವರೆಗಿನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2013 ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು 34 ಸಲ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯುರೋಪಿನ ತಂಡ 22 ಸಲ, ಭಾರತ 11 ಸಲ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆಗಿವೆ.</p>.<p>ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.2013ರ ನಂತರ ಆಡಿರುವ 19 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಏಳರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರಾದ ಅಮನದೀಪ್ ಲಾಕ್ರಾ, ಮನ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್, ರೋಷನ್ ಕುಜೂರ್ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಹೀರೊ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಅಮೋಘವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿಚಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಅವರಿಎ ಇದು ಸಕಾಲ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>