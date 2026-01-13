ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ದೂರು: ಮೇಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲು ತೆರವು ಯತ್ನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 3:14 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 3:14 IST
ಮೇಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೆಡ್‌ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಕರು
ಶೆಡ್‌ಗಳ ತೆರವು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬ
Anekal

