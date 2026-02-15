ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹೊಸಕೋಟೆ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ: 150 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರು

ಏರ್‌ ಬ್ಯಾಗ್‌ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಸಾವು
ರವೀಶ್‌ ಜಿ.ಎನ್‌
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಮುಂಜಾನೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಲು ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ನಂತರವೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೊಟೇಲ್ ತೆಗೆಯಲು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಮಲ್ಲೇಶ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹೊಸಕೋಟೆ
bengalurustudentsRoad AccidentCar Accidenthosakote

