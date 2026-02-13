ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
bangaluru rural
Bengaluru Airport: ಮಿಠಾಯಿ, ಕ್ಯಾಂಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಶೀಶ್‌ ಸಾಗಣೆ

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ₹3 ಕೋಟಿ ಗಾಂಜಾ, ₹4.25 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಹಶೀಶ್ ಜಪ್ತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:42 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:42 IST
Comments
bengaluruKempegowda International AirportAirportDrugs

