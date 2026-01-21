ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | ಛಾಯಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೆರುಗು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 4:25 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 4:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
 ಛಾಯಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಯುವತಿ
 ಛಾಯಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಯುವತಿ
ರ‍್ಯಾಂಪ್‌ ಮೇಲೆ ಪುಟಾಣಿ ಹೆಜ್ಜೆ
ರ‍್ಯಾಂಪ್‌ ಮೇಲೆ ಪುಟಾಣಿ ಹೆಜ್ಜೆ
ರ‍್ಯಾಂಪ್‌ ಮೇಲೆ ಪುಟಾಣಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ
ರ‍್ಯಾಂಪ್‌ ಮೇಲೆ ಪುಟಾಣಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ
ರ‍್ಯಾಂಪ್‌ ಮೇಲೆ ಪುಟಾಣಿ ಹೆಜ್ಜೆ
ರ‍್ಯಾಂಪ್‌ ಮೇಲೆ ಪುಟಾಣಿ ಹೆಜ್ಜೆ
ರ‍್ಯಾಂಪ್‌ ಮೇಲೆ ಪುಟಾಣಿ ಹೆಜ್ಜೆ
ರ‍್ಯಾಂಪ್‌ ಮೇಲೆ ಪುಟಾಣಿ ಹೆಜ್ಜೆ
culturalDoddaballapra

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT