ದೇವನಹಳ್ಳಿ| ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): </strong>ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಮಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>`2012 ರಿಂದ ಒಟ್ಟು 17 ಮಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದರೂ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಅಜ್ಮತ್ ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಹಣ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಡೆದು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈಗಲಾದರೂ ತಮಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಭವಿಷ್ಯನಿಧಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಎಚ್.ಕೃಷ್ಣ, ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಆನಂದ್, ಮುತ್ಯಾಲಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ, ಮಂಜುಳಾಮ್ಮ, ಅನಂತ ಇದ್ದರು.</p>