ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಲಾರಿಗಳು ವಾಪಸ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:43 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:43 IST
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ.ಪಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬಂದಿದ್ದ ಕಸ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಲಾರಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು‌ ಆರ್.ಟಿ.ಒ‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ‌ ನಡೆಸಿ‌ ದಾಖಲಾತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದರು
Waste ManagementDoddaballapra

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್

