ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಒಂದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ

2 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 4:58 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 4:58 IST
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರವೇ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ನಡೆದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೇಕಾರರ ಹಿತವೇ ಮುಖ್ಯ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಚಿವರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ
ಧೀರಜ್‌ ಮುನಿರಾಜ್ ಶಾಸಕ
PoliticsDoddaballapra

