ಆನೇಕಲ್: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಗ್ರಾಮಗಳತ್ತ ನುಗ್ಗಿದ ಕಾಡಾನೆ

ಆನೆ ಓಡಿಸುವಾಗ ಆಯಬಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 3:27 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 3:27 IST
ಕಾಡಾನೆಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಹುರುಳಿ ಕಾಯಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿರುವುದು
