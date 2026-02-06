ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictbangaluru rural
ಸೂಲಿಬೆಲೆ | ಪತಿ ಕೊಲೆ: ಪತ್ನಿ, ಪ್ರಿಯಕರ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ । ಗಂಡನ ಕೊಲೆಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸುಫಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:27 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:27 IST
ಎನ್. ಮುನೀಂದ್ರ
ಎನ್. ಮುನೀಂದ್ರ
ಅಶೋಕ್ ಪತ್ನಿ ಪುಷ್ಪ
ಅಶೋಕ್ ಪತ್ನಿ ಪುಷ್ಪ
ಸಿದ್ದಪ್ಪ
ಸಿದ್ದಪ್ಪ
ದೇವರಾಜ್
ದೇವರಾಜ್
hosakote

