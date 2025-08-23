ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ: ಜೆಡಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಣ ರಾಜಕೀಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:09 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:09 IST
ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವರಾಜ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
JDSBengaluru Rural

