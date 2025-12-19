ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ಹೊಸಕೋಟೆ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಗೀಳು ಬಿಡಿಸಲು ಕೋಲಾಟದ ಕೊಕ್ಕೆ!

ಟಿ.ವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಚಟು ಬಿಡಿಸಲು ಮಾರನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಯೋಗ
ರವೀಶ್ ಜಿ.ಎನ್‌
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:39 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಾನರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕೋಲಾಟ
ಮಾನರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕೋಲಾಟ
ಗೆಜ್ಜೆಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮಾರನಗೆರೆ ತಂಡ
ಗೆಜ್ಜೆಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮಾರನಗೆರೆ ತಂಡ
ಗೆಜ್ಜೆಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ
ಗೆಜ್ಜೆಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ
hosakote

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT