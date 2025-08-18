ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ: ಆಗ ಜೀವಜಲ–ಈಗ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ

ಕೈಗಾರಿಕೆ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಿಂದ ಗಬ್ಬುನಾರುತ್ತಿದೆ ಜೀವನಾಡಿ । ಜನ–ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:02 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು
ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು
ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು
ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು
ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ಕೆರೆಯ ಜಲಮೂಲವಾದ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆರೆ ನೀರು ಕೊಳಚೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಸಂಜೆಯ 5ರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ರೈತ
waterlake

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT