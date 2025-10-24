ಹೊಸಕೋಟೆ: ಖೈದಿಗಳಿಗಿಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡೆಯಾದರೇ

ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು.
– ಶಿವಪ್ಪ ಎನ್. ಅಂಬ್ಳಿಕಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ಎಫ್ಐ
ವಸತಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ₹1850 ಅನ್ನು ₹4500ಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
– ನಟರಾಜ್, ಮುಖಂಡ ಎಸ್ಎಫ್ಐ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ವಸತಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಗೃಹದ ಖೈದಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅನುದಾನ ನಿಡುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತ. ಖೈದಿಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ತೋರವ ಕಾಳಜಿ ಒಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದಲಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುವ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.