ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಕೊಡುಗೆ: ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ

ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕೆ.ಎಚ್‌.ಮುನಿಯಪ್ಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:51 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:51 IST
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹1.91 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಚಿವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
muniyappa

