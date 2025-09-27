ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುವ ಕಬ್ಬೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್. ಚಿನಕೇಕರ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:45 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:45 IST
ಹಾಲಸಿದ್ಧ ಸುಳನ್ನವರ
ಹಾಲಸಿದ್ಧ ಸುಳನ್ನವರ
ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ
ಸುನೀಲ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕಬ್ಬೂರ
ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನೆಲಹಾಸು ಹಾಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಂಟಿ ಕಡಿದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಹಾಲಸಿದ್ಧ ಸುಳನ್ನವರ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಬ್ಬೂರ
