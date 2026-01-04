ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಅಥಣಿ ಬಿಹಾರ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ: ಮಹೇಶ ಕುಮಠಳ್ಳಿ

ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹಲ್ಲೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 10:45 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 10:45 IST
