ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಠ–ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸಡಗರ

ರವಿಕುಮಾರ ಎಂ. ಹುಲಕುಂದ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:04 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:04 IST
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಸಮೀಪದ ಕಾರಿಮನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ದೀಪೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಗುರುವಾರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
