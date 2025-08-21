ಬೆಳಗಾವಿ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊರಗೇ ರೋಗಿ ಮಲಗಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ಕಾಲಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಲ್ಲೇ ಅರ್ಧತಾಸು ಮಲಗಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಲಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟುಹೋದರು.</p>.<p>ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಇತ್ತು. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ರೋಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ಬಂದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>