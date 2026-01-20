ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಬೆಳಗಾವಿ | ಅಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ: ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 6:29 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 6:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BelagaviprotestDevelopment
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT