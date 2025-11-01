ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಬೆಳಗಾವಿ| ಡಿಸೇಲ್ ಸೋರಿಕೆ, ಕೆಟ್ಟುನಿಂತ ಕವಾಯತು ವಾಹನ: ಸಚಿವರ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ರದ್ದು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:26 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕವಾಯತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಿಸ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ಜೀಪ್ ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕವಾಯತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಿಸ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ಜೀಪ್ ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು

ಡೀಸೆಲ್ ಸೋರದ ಕವಾಯತು ವಾಹನ‌ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಪೊಲೀಸರು

ಡೀಸೆಲ್ ಸೋರದ ಕವಾಯತು ವಾಹನ‌ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಪೊಲೀಸರು

BelagaviKannada Rajyothsava

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT