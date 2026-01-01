ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ: ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ

ಎಸ್‌.ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಸಿ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 6:51 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 6:51 IST
Belagavi

