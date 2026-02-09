ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬೆಳಗಾವಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನ

ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬಾಲಭವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶ: ₹35 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:53 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:53 IST
ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ
ರಾಹುಲ್‌ ಶಿಂಧೆ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಚಿವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಕ್ಕಳೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ ಸಚಿವೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದು ಇದರ
ಉದ್ದೇಶ ರಾಹುಲ್‌ ಶಿಂಧೆ ಸಿಇಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೆಳಗಾವಿ
SchoolBelagavi

