ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಚುನಾವಣೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತೆರವು: ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:21 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:21 IST
ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ನೀಡಿದ್ದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಕತ್ತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು
Belagavi

