ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

ಶಿರಗಾಂವದಲ್ಲಿ ಓದುಗರ ಪರದಾಟ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್.ಚಿನಕೇಕರ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:05 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:05 IST
ಶಿರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಜಾಗ ಮಲಿನಗೊಂಡಿರುವುದು
- ರಫೀಕ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಫೋಟೊ
- ರಾಕೇಶ ಗೌಂಡಿ ಫೋಟೊ
ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಂಬ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ
ರಫಿಕ್‌ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಕಂಬ ಮುರಿದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಆದರೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ
ರಾಕೇಶ ಗೌಂಡಿ ಓದುಗ
