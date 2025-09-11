ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ದಂಡು ಮಂಡಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಥ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಶೆಟ್ಟರ್‌ ಮನವಿ

ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್‌ ಚರ್ಚೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:39 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Jagadish ShettarRajnath Singh

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT