ಡಿಕೆಶಿ– ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನಡುವೆ ಮುಂದುವರಿದ ಮಾತಿನ ಕದನ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತಿನ ಕದನ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.</p>.<p>ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್’ ಎಂಬ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ‘ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪಿತಾಮಹ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್<br>ನವರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕಾರದ ಮದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿಗೋ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಡಿ’ ಎಂದೂ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೇರಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಡೆದೇ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಟಿಎಂ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ? ಎಂದೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ –ಡಿಸಿಎಂ</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೈಕಮಾಂಡಿನ ಎಟಿಎಂ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ‘ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ’ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗರಂ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿಯೇ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಬೇರೇನೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ವಿಚಾರ ಹೊರ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಾದ ಕಾರಣ ಹೋಗಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರುವುದಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>