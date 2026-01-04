ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಕಾಗವಾಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಬಿಇಒ ಇಲ್ಲ!

ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್.ಚಿನಕೇಕರ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:15 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:15 IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳೇ ಖಾಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರತ್ತಿದೆ. ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು
ಟಿ.ಎಸ್.ಮೋರೆ ಸ್ಥಳೀಯ
ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ
ಆರ್.ಎಸ್.ಸೀತಾರಾಮು ಡಿಡಿಪಿಐ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
Belagavi

