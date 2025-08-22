ಕೌಜಲಗಿ | ಪ್ರವಾಹ: ತೋಟಪಟ್ಟಿ ಮನೆ ಜಲಾವೃತ

<p><strong>ಕೌಜಲಗಿ:</strong> ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡಿಬಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪಾರನಟ್ಟಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪೂಜಾರಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ಕಬ್ಬಿನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳ ತೋಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೋಟಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ಗುಡಿಸಲು, ಮನೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ರೈತರು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದರೆ ಅಡಿಬಟ್ಟಿಯ ಸಮೀಪ ದಂಡಿನ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಚಾರ ಬಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ದಂಡಿನ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>