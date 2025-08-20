ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಗೋಕಾಕ | ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ: ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಳಾಂತರವೇ ನಿಜವಾದ ‘ಕಾಳಜಿ’

ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:34 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:34 IST
ಘಟಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಗಳಿಂದ ಲೋಳಸೂರ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ 43 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. 53 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಂದರೆ ಪ್ರವಾಹ ಬರುತ್ತದೆ .
ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ರೋಷನ್‌, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
BelagaviFloodGokaka

