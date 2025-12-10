<p><strong>ಕಟಕ್:</strong> ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, 100 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಟಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. </p><p>ತಮ್ಮ 121ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ (95 ಇನಿಂಗ್ಸ್) ಹಾರ್ದಿಕ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಪಾಂಡ್ಯ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 59 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು. </p><p>ಪಾಂಡ್ಯ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ 101 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. </p><h2>ರೋಹಿತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದ್ವಿಶತಕ...</h2><p>ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 200ಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಸಿದ ಏಕಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಒಟ್ಟು 205 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>. <h3>ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ:</h3><ul><li><p>ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ: 205 </p></li><li><p>ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್: 155</p></li><li><p>ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: 124</p></li><li><p>ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ: 100</p></li><li><p>ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್: 99</p></li><li><p>ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್: 74</p></li><li><p>ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ: 67</p></li><li><p>ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ: 58</p></li><li><p>ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್: 56</p></li><li><p>ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ: 55</p></li><li><p>ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ: 52</p></li></ul><p><strong>ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಾಧಕರು:</strong></p><ul><li><p>ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (ಭಾರತ): 205</p></li><li><p>ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಾಸೀಂ (ಯುಎಇ): 187</p></li><li><p>ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗಪ್ಟಿನ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್): 173</p></li><li><p>ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್): 172</p></li><li><p>ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ಭಾರತ): 155</p></li></ul> .IND vs SA Highlights: ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ; ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ಶುಭಾರಂಭ.IND vs SA T20 | ಹಾರ್ದಿಕ್ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಜಯದ ಮೆರುಗು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>