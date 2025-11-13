ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ದಂಡ: ಪಾಲಿಕೆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:03 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವು ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು
ಜ್ಯೋತಿಬಾ ನಿಕ್ಕಂ, ಎಸಿಪಿ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ
ಕೋಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ₹8.2 ಕೋಟಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಿನಿಸುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು
ಬಿ.ಶುಭ, ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತೆ
Belagavi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT