ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಬೈಲಹೊಂಗಲ: ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಸಾಲಿಮಠ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:27 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Belagavi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT