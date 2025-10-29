ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ಬೆರಗು: ಬಾನಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿದೆ ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಚಿತ್ತಾರ

ಅ.31ರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಬಾನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಚಿತ್ತಾರ
ಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:44 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:44 IST
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಯೋಧರಿಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜ ಆಕಾರವಿರುವ ಶಾಲು ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
BelagaviKannada Rajyothsava

